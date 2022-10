Los escándalos de Gisela Valcárcel siguen saliendo a luz. Y es que en medio de la pelea mediática entre la ‘Señito’ y Magaly Medina, en redes sociales comenzaron a viralizarse algunos hechos que habían quedado en el olvido.

Por ejemplo, Gisela tuvo un escandaloso pleito con el carismático Raúl Romero en el año 2010, que la llevó a quejarse públicamente en una conferencia de prensa.

Todo comenzó cuando el popular ‘Cara de haba’ conducía el recordado “Habacilar” y presentó en la secuencia del ‘Canta y Gana’ a la imitadora de la ‘Señito’, quién era interpretado por Mariela Zanetti.

Además, estuvieron en competencia a las exparejas de Roberto Martínez, Viviana Rivasplata y Melissa Loza.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La conductora de televisión Gisela Valcárcel le hizo frente a Raúl Romero por - supuestamente - burlarse de ella al invitar a las exparejas de Roberto Martínez.

“En mi condición de mujer, de animadora y conductora de esa canal, debo decir señor Raúl Romero, usted se está olvidando de su condición de hombre” , comentó.

“Raúl Romero se permite atacar de este modo a una mujer, es la única cosa que me parece fea que se este dando en la televisión. Yo no voy a emplear mi programa porque mi público no prende el sábado a las 10 de la noche así como no prende el programa Habacilar para que se burlen de las personas. Yo creo que se sentaron en una mesa de producción y dijeron ‘Gisela nos ha hecho esto, ¿qué traemos? traemos a la ex de este y que se burlen” , dijo indignada la ‘Señito’.

Para Gisela, el programa de Raúl Romero hizo esta parodia luego que ella invitara a Karen Dejo al ‘Show de los sueños’. Y es que bailarina había terminado su participación en un reality de Romero en medio de conflictos.

“Las guerras se dan cuando dos personas van al campo de batalla, Raúl ha salido, yo no”, sentenció Gisela.





