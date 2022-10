Magaly Medina no se calló nada y volvió a arremeter contra Gisela Valcárcel, recordándole que había una gran diferencia entre ellas dos: y es que la figura de ATV no era una persona “fingida”. Además, consideró que ella siempre ha reconocido ser una “bruja”.

“Por lo menos yo reconozco quién soy, que soy insoportable, mala y bruja, siempre lo he reconocido, nunca les he ocultado... Así que ya todos me conocen, ya saben a qué atenerse. Yo no voy por la vida vendiendo una actitud de fingida que no soy”, comenzó diciendo.

Recordemos que uno de los temas que viene cuestionando fuertemente la popular ‘Urraca’, es que la ‘Señito’ haya “apoyado” la infidelidad teniendo nuevos ‘jales’ en “El Gran Show” como: Melissa Paredes, Robotín y Giuliana Rengifo.

“Con ella en cambio, todo el mundo está lleno de pajaritos, ella hace de cuenta que no pasa nada (...) Ella vive en su mundo, ella está aprovechando sus redes sociales para vender este sábado a todos los personajillos raros. Los reúne para darles consejitos de cómo armar el gran chongo”, agregó Medina bastante indignada.

