Jackson Mora no tuvo otra opción que responder por las fuertes confesiones de su extrabajador Claven Anderson , quien reveló que el exboxeador le pagaba para escribir románticos mensajes a Tilsa Lozano, lo cuales eran publicados en redes sociales.

“Me pidió hacer unas dedicatorias para su esposa. No le escribía él, lo hacía yo”, declaró en ‘Magaly TV La Firme’. Fueron en total cuatro publicaciones amorosas que Mora copió y pegó en su cuenta de Instagram . Además, el Community Manager también reclama que el empresario, supuestamente, no le ha pagado por los 8 años trabajados.

El empresario quedó expuesto en televisión nacional, por lo que justificó su accionar, este 29 de junio.

¿Cómo se defendió Jackson Mora?

Jackson Mora se comunicó con ‘Magaly TV La Firme’ y esta fue su explicación tras lo señalado por su extrabajador. Según dijo, su ‘CM’ solo corregía las faltas ortográficas, pero que los mensajes románticos si eran de su autoría.

“Eso es totalmente falso, lo que si le pedí es que me lo edite porque el chico escribe bien. Como éramos amigos, (le dije) ‘edítalos’, para que no hayan errores ortográficos ni nada de eso, porque él es periodista. No le veo nada de malo que yo a una persona de confianza, (le pida) algo que voy a poner públicamente, me lo edite”.

Magaly Medina no creyó en las palabras del esposo de Tilsa Lozano:

“No sabe lo que es edición porque en ningún momento vemos en el Whatspp que él mande un texto con falta ortográficas y le diga ‘corrígemelo’. Además no va a interpretar tus sentimientos otra persona, porque para eso está uno, para hablar de sus sentimientos”.

