El canal online ‘Todos Sanamos’ tuvo como invitada a Giuliana Rengifo, quien frente a la psicóloga Lizbeth Cueva, confesó algunos pasajes de su vida que muy pocos conocían y mostró su lado más humano y sus disgustos en el amor.

Durante la entrevista con Lizbeth Cueva, Giuliana confesó haber sufrido mucho cuando terminó su primera relación con la que tuvo dos hijas y la soledad no le era ajena y todo era porque ella no terminó la relación porque haya dejado de amar al padre de sus hijas.

“Estábamos en la situación que él no quería y yo quería o él quería y yo no quería, en ese plan estábamos durante 10 años, hasta que él me dijo que iba a ser papá otra vez, sentía que me moría porque yo todavía lo amaba”, reveló la cantante.

Giuliana aceptaba pretendientes para no sentirse sola

Luego de su ruptura y la soledad que sentía, Giuliana reveló que tuvo mucho apego a los hombres que le prestaban atención: “Siempre me he sentido sola, entonces el que alguien venga y comienza a pretenderme, que me diga cosas lindas que yo quiero escuchar, entonces eso hace que yo me pegue mucho hacia esa persona”.

Giuliana Rengifo y su gusto por los hombres mayores

Todo habría pasado luego de su primera ruptura y ella lo contó así: “Luego de un tiempito, como te digo, yo no sabía estar sola (…) y siempre me gustaba estar con personas mayores, estuve con una pareja que yo tenía 27 y él tenía 45. En él encontré protección, o sea un ¿cómo estás? Buenos días, ¿Necesitas algo?; todas esas cosas que una carece. Yo sentía que la pasaba muy bien con él, pero yo no estaba enamorada de él”.

TE PUEDE INTERESAR