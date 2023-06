Melissa Klug y Jesús Barco han dado la emocionante noticia de la llegada de su primer bebé juntos, lo que ha llevado a sus seguidores a preguntarse qué sucederá con sus planes de boda. La empresaria chalaca expresó su felicidad y compartió detalles sobre su embarazo y su matrimonio en unas declaraciones recientes.

Melissa Klug compartió su entusiasmo y tranquilidad al hablar sobre su embarazo: “En estos momentos que estoy super feliz es algo que tanto había deseado, ya está acá, ya está en mi mente, entonces a cuidar y estar tranquila. Es el primer embarazo que voy a llevarlo super tranquila, sin problemas, sin nada”.

Respecto a su matrimonio con Jesús Barco, surgieron dudas sobre si se celebrará este año 2023. La pareja había anunciado su compromiso en medio de críticas y cuestionamientos debido a la diferencia de edad de 13 años. Aunque deseaban formar una familia, el embarazo habría llevado a posponer sus planes de boda.

Melissa Klug explicó en una entrevista para ‘América Hoy’ que hay otras prioridades en este momento y que habría personas que no desean su felicidad y les envían mala energía: “Hay otras prioridades y esta era una (el embarazo) y, además hay un montón de personas que no les gusta la felicidad y te mandan su mala vibra y mejor me quedaba callada”.

La empresaria también mencionó que el momento para casarse llegaría cuando su bebé esté más grande. Reveló sus ideas sobre el tipo de boda que le gustaría tener: “Cuando crezca (el bebé), no tengo apuro tampoco. Yo quería casarme en una playa con mis hijos y su familia (la de Jesús Barco) pero él quiere fiesta, que junte y vemos”.

¿Cuándo se casarán Melissa Klug y Jesús Barco?

Aunque aún no hay una fecha específica para la boda, Melissa Klug y Jesús Barco están enfocados en disfrutar de esta etapa y en prepararse para la llegada de su bebé. Sus seguidores estarán atentos a las novedades sobre sus planes matrimoniales mientras comparten la alegría de la dulce espera de la pareja.

Es importante destacar que la información proporcionada es de acuerdo a las declaraciones realizadas por Melissa Klug en diversas entrevistas y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones en el futuro.

