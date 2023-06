Samahara Lobatón decidió romper su silencio y se refirió por primera vez al sexto embarazo que viene atravesando Melissa Klug, fruto de su relación con Jesús Barco. Y es que recordemos que la joven causó bastante polémica en el medio, al no felicitar a su madre por su gestación.

Según comentó la influencer para las cámaras de “América Espectáculos” , pensó que la publicación fue compartida entre su mamá y el futbolista, ya que señala que a él sí le comentó el post en su cuenta oficial de Instagram.

“Yo juré que era un post de esos que se comparten y todos me dicen: ‘ay, no has saludado a tu mamá, solo a Jesús’, pero yo pensé que era compartido”, comenzó explicando.

En ese sentido, Samahara expresó su felicidad por Melissa y Jesús en esta nueva etapa como padres. “M i hija está diciendo que quiere tres bebés para que vayan a la casa, para que los haga dormir, mi hija está emocionada. Todos estamos felices, estamos con los brazos abiertos”, expresó.

Melissa Klug aconseja a Samahara tras ruptura con Youna

La chalanca Melissa Klug, quien ha quedado embarazada por sexta vez a sus 39 años de edad, fue consultada sobre la reciente separación de su hija Samahara Lobatón y Youna; sin embargo, evitó pronunciarse y remarcó que la influencer debe hacerse responsable de sus actor.

“ Ella es mayor de edad y ella va a tener que responder por cada acción o cada error que ella comete en su vida, ella misma va a tener que afrontarlo”, respondió para América TV.

