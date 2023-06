Rafael Cardozo visitó el set de ‘América Hoy’ para dar algunos tips de como olvidar a una ex pareja. Sin embargo, el ex chico reality sorprendió a todos al revelar cómo le pidió de regreso al anillo de compromiso que le dio a su ex pareja Carol Reali mejor conocida como ‘Cachaza’.

Como todos saben, los modelos brasileños tuvieron una larga relación por más de 11 años que inició en el reality de competencia ‘Esto es Guerra’. La ahora ex pareja terminó su relación de manera sorpresiva tan solo un año después de haberse comprometido.

Rafael Cardozo cuenta cómo le pidió de vuelta el anillo de compromiso a Cachaza

El ex chico reality fue interrogado por los conductores de ‘América Hoy’ sobre el fin de su compromiso y relación con la modelo Carol Reali. Sin embargo, fue Janet Barboza quien puso en jaque al brasileño y logró que contara cómo fue que le pidió devuelva el anillo de compromiso a su ex pareja.

Rafael Cardozo confesó que estuvo cara a cara con Cachaza cuando le exigió que lo único que el quiere de regreso es su anillo de compromiso. “ Estábamos en la sala y hablando de eso, de quien iba a llevar las cosas de la casa (...) Estamos en una discusión sí y le pedí el anillo ”, contó el ex chico reality.

Janet Barboza insistió en saber cómo fue que lo dijo, a los que Rafael continuó: “ Puedes llevarte todo de la casa, como te comente, lo único que te voy a pedir que dejes es el anillo ”, explicó, a lo que Cachaza le habría replicado. “ ¿Por qué si es un regalo? ”, y según el brasileño él respondió: “ Mira yo te regalé un montón de cosas llévalo todo pero el anillo es un compromiso que ya no lo tenemos más ”, sentenció del modelo.





