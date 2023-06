Sheyla Rojas sorprendió a todos al anunciar en sus redes sociales que se sometió a un nuevo retoque estético en la nariz. Sin embargo, ha sido duramente criticada por la cantidad de operaciones que se ha realizado desde que se hizo conocida en la televisión.

Como se sabe, la modelo peruana ha estado bajo el filo del bisturí en más de una ocasión, además su actual pareja, un empresario de la construcción mexicano conocido como ‘Sir Winston’ expresó que no le pagaría una nueva intervención estética y en ese sentido surgió la duda sobre cuántas operaciones se ha realizado la ex chica reality.

¿Cuántas cirugías estéticas tiene Sheyla Rojas?

Actualmente, Sheyla Rojas se dedica a trabajar con sus redes sociales y promociona algunas marcas famosas para sus más de 3.4 millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, la modelo ha pasado por un drástico cambio físico desde que se hizo famosa por participar en realitys de competencia.

Si bien es cierto, la influencer a mencionado en más de una ocasión estar de acuerdo con las cirugías estéticas. “ El tema de las operaciones yo nunca lo he negado, siempre lo he dicho y estoy a favor de los retoques en un centro de estética ”, dijo para el programa ‘En boca de todos’. El marzo del 2020 la “rubia’ decidió sincerarse y revelar que se sometió a más de 10 cirugías plásticas para cambiar su imagen.

El cambio más notorio fue su aumento de busto antes de quedar embarazada. “ Eso ya se sabe, me operé antes de tener a mi hijo, cuando di a luz cambió la cosa. Me cambié los implantes que tenía y ahora me las agrandé un poquito ”, señaló.

Según indicó también se realizó ‘arreglitos’ en el mentón y se tensó la piel para evitar arrugas. Además, confesó que no se realizó un aumento en los glúteos, pues solo se habría inyectado su propia grasa corporal, así que no lo considera como cirugía.

En enero del 2021 continuó con los procedimientos estéticos y reveló que se aumentó el volumen de sus labios en dos oportunidades. “ Sí, quiero un poquito más. Cuando recién te lo haces queda como que el volumen un poco más aumentado, exagerado, pero después se va reduciendo el volumen ”, explicó.

Sheyla Rojas se realiza nueva cirugía estética en la nariz





TE PUEDE INTERESAR