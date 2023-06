Le dieron con palo. Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al anunciar mediante sus redes sociales que se sometería nuevamente a una cirugía de nariz, debido a que tiene el “tabique desviado y fracturado” por una primera operación que se realizó hace años atrás.

“Después de pensarlo una y mil veces, me voy a operar la nariz, deséenme suerte. En mi primera operación, mi nariz quedó muy pequeña y mi solución fue rellenarla con ácido hialurónico”, comenzó explicando mediante su cuenta de TikTok.

“Hace más de un año opté por no hacerlo más y por buscar un especialista en cirugía plástica reconstructiva, mi doctor no tiene TikTok, pero aquí les comparto su nombre” , agregó bastante emocionado.

En ese sentido, la exchica reality dejó bastante en claro que su intervención no fue con canje, como algunos usuarios dejaron entrever. “Ojo, no me están pagando por publicidad y no lo hago por el famoso canje. Lo comparto porque a mí me costó mucho encontrar a un doctor y quiero compartir mi experiencia”, aclaró.

Luego de unas horas, la modelo compartió imágenes de lo que fue su post operatorio, en donde se le puede apreciar con un gran parche en la nariz. “Pasaron 12 horas de mi operación, no quería fotos, pero estoy muy contenta porque la operación salió muy bien”, expresó.

Usuarios ‘chancan’ a Sheyla Rojas por nueva rinoplastia

Luego que la modelo Sheyla Rojas anunciara que se sometería a una rinoplastia, las reacciones de los cibernautas no se hicieron esperar y cuestionaron las múltiples operaciones de la popular ‘Shey Shey’.

“¿Qué números de tus operaciones es?”, “¿Sheyla te calmas? Por favor, “¡¡Sheyla basta ya!!”, “El cuerpo de Sheyla al ver el quirófano: WEYYYY YAAAAAA”, fueron algunos de los comentarios.

