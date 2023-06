Al parecer la maternidad se está apoderando de ‘Chollywood’ luego de que Melissa Klug anunciara a su sexto embarazo al lado de su actual pareja el futbolista Jesús Barco, esta vez Karla Tarazona ha expresado su deseo por convertirse en madre por cuarta vez a sus 40 años de edad.

La conductora de televisión se sinceró en una entrevista con el diario local El Popular y reveló que aún tiene mucho amor que dar y sus deseos por ser madre una vez más aún no han terminado. Como se sabe, la ex modelo tiene tres hijos frutos de sus relaciones con los cantantes de cumbia, Leonard León y Christian Domínguez.

Karla Tarazona feliz por Melissa Klug

Karla Tarazona se mostró feliz con el anuncio del sexto embarazo de su amiga, Melissa Klug, pues es algo que la ‘Blanca de CHucuito’ habría estado deseando desde hace algún tiempo por lo que ahora solo le desea felicidad.

“ Maravilloso, qué bonito que tenga a su bebé, ella lo ha querido hace tiempo. Nadie lo va a mantener más que ellos, es su responsabilidad. Yo he hablado muchas cosas con ella, pero eso se queda en privado, sólo deseo que sea feliz .”, indicó Karla Tarazona para Trome.

Karla Tarazona no descarta ser mamá por cuarta vez

A lo largo de su carrera en la farándula nacional Karla Tarazona ha tenido algunos romances muy sonados, pero que lastimosamente no acabaron bien por diferentes motivos. El último fue su matrimonio con el empresario Raúl Fernández que terminó poco tiempo después de la boda. Sin embargo, estos desamores no han terminado con sus deseos de amar y considera que aunque no llegue a enamorarse podría convertirse en mamá con ayuda de la ciencia.

“ Quizá en alguna oportunidad porque yo no he descartado eso de ser mamá. Si no me enamoro de alguien para eso está la ciencia, todo tiene solución ”, reveló la ex pareja de Christian Domínguez.





