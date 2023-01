La influencer Carol Reali se ha lucido con un nuevo galán meses después de terminar su relación de más de 12 años con Rafael Cardozo. Se trata de Andre Bankoff, quien se animó a hablar en español en Instagram.

“Doy la bienvenida a las personas que hablan español”, dijo Andre Bankoff en Instagram Stories. “Jajaja... muy bien, prometo ser una buena profe”, respondió Carol Reali.

Después, el nuevo galán de ‘Cachaza’ compartió algunas dudas sobre el español, pero la influencer se las aclaró rápidamente.

“Ahora sí, ahora Carol me explicó, cuando yo no sepa dirigir, cuando yo no sepa cocinar, cuando yo no sepa hablar ¿no es eso? Estoy muy atento”, comentó.

Por su parte, Carol Reali publicó un video en el que Andre Bankoff le arregla el cabello. “Return me here (regrésame aquí)”, escribió.

