Sin miedo a nada. Giuliana Rengifo no pudo ser ajena a la indirecta que le mandó Paolo Hurtado a Magaly Medina en sus redes sociales, donde dejó entrever que el esposo de la conductora, Alfredo Zambrano, le ha sido infiel en más de una oportunidad.

Y es que la cumbiambera señaló que, durante su corto romance con el notario, también escuchó los rumores de presunta traición hacia la popular ‘Urraca’. “A mí no me consta, porque cuando él estuvo conmigo, estaba separado y no estaba con ella. Se ha escuchado muchas cosas, pero no hay ninguna prueba fehaciente para decir que sí la engaña”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la artista peruana comentó que la figura de ATV no debería “picarse” cuando le dicen que su esposo le ha sido infiel, pues debería basarse “en la confianza que dice sentir por él”.

“ Ella siempre salta cuando tocan a su esposo, es su familia y tiene que defenderlo, pero lo que me incomoda es su doble moral (...) Magaly no es la reina de la verdad, ni de los valores ni principios, porque toda su vida ha tenido fracasos y errores, así que no es la persona adecuada para juzgar a nadie”, agregó para Trome.

“Está en el mismo jueguito morboso, no debería de picarse, porque la que se pica, pierde. Ella se picó. Además, si está segura de que su esposo no le es infiel, no debería hacerle caso (a Paolo Hurtado), pero sabe que también le da rating”, finalizó diciendo.

