Fuerte y claro. Magaly Medina no se quedó callada y arremetió contra Jefferson Farfán, quien emitió un comunicado oficial en sus redes sociales, donde dejó entrever que la conductora habría “movido sus influencias” para que sacaran a la jueza que estaba encargada de dictar sentencia en el juicio que tienen ambos.

“Quieren mandarme a la cárcel a como de lugar, creo que tienen una obsesión conmigo (...) No tengo injerencia en el Poder Judicial, soy mediática igual que él. En todos los años que he sido enjuiciada por diferentes personas, nunca he ido a la oficina de un juez, ni le he solicitado verlo en una audiencia privada”, comenzó diciendo.

En ese sentido, la popular ‘Urraca’ cuestionó que el exfutbolista peruano esté poniendo en tela de juicio el accionar del Poder Judicial, al cual tildó de “pobre y enclenque”

“¿Por qué insultar a nuestro aparato de justicia? Está sobrepasado con los procesos, y hacerle perder el tiempo con esta gente famosilla, que como se siente tocado con cualquier cosa, va y manda su denuncia, debería ser un delito”, agregó bastante indignada.

Magaly y su tajante mensaje a la ‘Foquita’

La figura de ATV, Magaly Medina, no dudó en dirigirse directamente a Jefferson Farfán

“Yo me pregunto si él estaba enterado de algo que yo no sabía. De repente él ya sabía cuál era la sentencia (...) Estar perdiendo el tiempo en un Juzgado por este caso, da risa. Que esto siga su curso. Yo estoy acá, esperando, como siempre he hecho. ¿ Qué cosa cree este? ¿Qué ahora mandarme a la cárcel es su nuevo deporte? Ahora que ya dejó el fútbol, pateándome como una pelota. Te equivocaste Jefferson Farfán, te equivocaste” , expresó.

