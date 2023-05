Melissa Klug volvió a arremeter contra el padre de sus dos hijos, Jefferson Farfán. Esta vez, la popular ‘Blanca de Chucuito’ comentó que está cansada de las demandas y los juicios que le ha interpuesto el exfutbolista por sus declaraciones públicas.

“Yo siempre ando con bandera blanca, pero parece que para el otro lado, su deporte favorito del abogado y del papá de mis hijos es demandar. Yo, siendo la madre de sus hijos, no hay tregua, no hay conciliación, es un desgaste” , sostuvo este martes 30 de mayo, en ‘América Hoy’.

Consideró quien hay un abuso “de derecho de poder” en las acciones legales que viene tomando la ‘Foquita’ contra ella.

“Como él lo lleva todo por la vía judicial allí es donde nos tenemos que encontrar” , agregó.

¿QUÉ PIDE MELISSA KLUG A FARFÁN?

Melissa Klug insiste en que los reclamos a Farfán “no se trata de un tema económico”. Ella lo que buscaría es que el exjugador de la Selección Peruana de Fútbol pase más tiempo con sus hijos.

“Y lo que siempre he dicho y no me voy a retractar, lo justo que pido para mis hijos es tiempo, yo no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo tiempo (para mis hijos)”

