¿Hasta que un ampay los vuelva a separar? Juan Manuel Vargas y Blanca Rodríguez vivieron una complicada situación durante su matrimonio hace algunos años atrás, luego que exfutbolista le fuera infiel a su esposa con Tilsa Lozano. Sin embargo, pese a los momentos oscuros, la parejita se mantiene más firme que nunca, y así lo evidenciaron al cumplir nada más y nada menos que 21 años de relación sentimental.

La madre de los cinco hijos del pelotero fue quien, a través de sus redes sociales, dio a conocer esta fecha tan importante para ella y para su esposo, compartiendo instantáneas de lo que fue la lujosa cena a la que asistieron.

En ese sentido, Blanca Rodríguez compartió una fotografía en sus historias de Instagram, en donde se luce sonriente mientras posa al lado de Juan Manuel Vargas. Con esto, queda más que claro que el amorío con la exvengadora quedó en el pasado y “no significó nada” en la vida de la feliz pareja.

Tilsa explota y habla de su romance con el ‘Loco’ Vargas

Tilsa Lozano volvió a contar su verdad sobre su escandaloso romance con el exfutbolista de la Selección Peruana, Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, cuando él estaba casado con Blanca Rodríguez, hace 15 años.

“Es un tema que para mi está totalmente muerto. Yo no me arrepiento de nada. ¿Por qué me voy a arrepentir de algo que me hizo la persona que hoy soy? Yo he vivido miles de injusticias y de gente que me señaló y me acusó. Eran tan fácil con ver un programa donde salió el tipo a decir ‘yo estoy separado’, pero a nadie le importo”, expresó la modelo en aquel entonces.

