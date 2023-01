Juliana Oxenford no se calló nada y arremetió contra Sigrid Bazán, luego de haber sido captada en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos apoyando a los manifestantes, quienes exigen la inmediata renuncia de Dina Boluarte de la presidencia del Perú.

Y es que la figura de ATV criticó a la congresista de izquierda por cuestionar el trabajo de un reportero de Latina, canal en el que ambas trabajaron hace varios años atrás y del que aprendieron mucho.

Recordemos que, en medio de las manifestaciones, un periodista del canal de la avenida San Felipe realizó un comentario que no fue del total agrado de Bazán. “En Latina, el reportero da a entender que ‘la turba’ tendría la responsabilidad. ¿Por qué no me hace sentido común si el incendio empezó en el último piso, como hemos visto?”, escribió en su cuenta oficial de Twitter.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que la periodista de canal 9 le recordó a Sigrid sus actitudes cuando formaba parte del panel de Latina Noticias.

“¿Y cuando estabas en Latina te indignabas o leías feliz tu promter con tal de seguir en pantalla mientras vendías productos en Instagram siendo influencer? No Sigrid Bazán, no puedes ser tan descaradamente camaleónica” , sentenció Juliana.

