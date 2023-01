El programa Amor y fuego tuvo un intenso debate sobre el desempeño que Alessia Rovegno tuvo en Miss Universo y el trabajo que Jessica Newton ha realizado. Durante el programa, Rodrigo González y el panel de invitados no dejaron de criticar a la dueña del Miss Perú, pero un missólogo venezolano los ‘cuadró'.

“Yo los estoy escuchando a todos, yo he venido siguiendo el Miss Perú recientemente y voy a hacerles una salvedad a todos los presentes: el solo hecho que otros países hayamos tomado en cuenta al Perú después de tantos años, ya eso habla de la excelente organización de Jessica Newton, ese es un punto, el otro punto que he visto y que me preocupa por parte de la fanaticada peruana, incluso de los medios de comunicación del Perú, es el hecho de que le caen a la candidata en vez de apoyarla cuando esta cadidata (Alessia) era excelente. Estuve en el Miss Universo, la vi en persona, sentí su vibra, nosotros como venezolanos apoyamos al Perú porque nos parecía una excelente candidata”, dijo el missólogo Rafael Rodríguez al panel del programa.

Asimismo, el experto pidió respetar la elección de R’Bonney Gabriel como Miss Universo: “Otra cosa que yo abogo en este momento, recuerden que Amanda Dudamel de Venezuela, la primera finalista, virreina universal, está llamando al respeto, al respeto al resultado, al respeto de que la nueva Miss Universo es los Estados Unidos, independientemente de toda la polémica que haya detrás en su elección como Miss Estados Unidos y ahora como Miss Universo”.

“Miss Universo es una organización de los Estados Unidos, eso es una empresa como McDonald’s, como AT&T, como cualquier compañía, eso es una empresa de la industria del entretenimiento, y como empresa de la industria del entretenimiento busca a la mejor empleada, es decir, a la que a ellos les conviene y eso está en la estadística”, explicó Rafael Rodríguez, quien reveló que los concursos de belleza hace mucho ya no trata sobre elegir a la mujer más linda, sino sobre los intereses comerciales.

“Tengo 30 años estudiando los certámenes de belleza, de hecho tengo tesis de grado de los certámenes de belleza como impacto social, como impacto en el desarrollo de las sociedades, a nosotros los venezolanos, el Miss Venezuela nos impactó en muchísimas formas y ustedes acaban de tocar un punto importantísimo que son las plataformas de los medios de comunicación y la incidencia que tiene el certamen de belleza en esa plataforma. Si tú notas, los países que han ganado históricamente el Miss Universo, detrás están plataformas televisivas, están medios de comunicación fuertes, muy fuertes, y un ejemplo es Venezuela que tiene a la Organización Cisneros y a Venevisión detrás siempre y eso es un punto importante ¿por qué? Porque quien vea el certamen de belleza como las mujeres lindas, los tacones, los vestidos, está completamente equivocado, porque esto es un instrumento de la industria del entretenimiento (...) estas chicas, cuando van a Miss Universo, van tras un empleo, ellas van a ser imagen de la Organización Miss Universo y la Organización Miss Universo tiene sus intereses”, expresó.

