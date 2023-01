Ni los fans de Flavia Laos ni Rodrigo González pudieron evitar la opinión objetiva de un missólogo colombiano sobre la posible postulación de Luciana Fuster al Miss Perú 2023, concurso que se realizará en el mes de abril, según Jessica Newton, para tener varios meses de preparación para el Miss Universo 2023, que se realizará en diciembre.

A través de YouTube, el missólogo colombiano Aitor Marín se mostró impactado tras ver fotos y videos de Luciana Fuster luego que la modelo confirmó su participación en Miss Perú 2023: “Esta peruana espectacular, esa mujer tiene... es muy mediática, es bellísima, yo cuando vi su perfil la verdad me impactó muchísimo”, dijo.

El missólogo peruano Tonny Dueñas le contó que ya hay polémica por la postulación de Luciana Fuster: “Ella es una chica muy, muy mediática, es bella, ya hay -tú sabes cómo es esto- ya hay comentarios divididos: a mí no me gusta, a mí me encanta”.

“A mí, te digo, yo como colombiano y amante de los concursos de belleza, yo cuando vi a esta chica me impactó muchísimo, y creo que ella de por sí su perfil realmente es muy comercial, sé que ahora se evalúan otro tipo de cosas y tal, pero creo que puede ser una miss integral”, explicó el missólogo colombiano.

“¿Cuál es el único pero que yo le podría encontrar a Luciana? Que sí, es muy mediática, es muy youtuber porque ella tiene canal, o sea, pero basado en cómo se sigue moviendo el Miss Universo, que le sigue importando los proyectos sociales, que tiene que tener un bagaje o una profesión detrás de esto, pues tendríamos que analizar ese aspecto... por belleza por proyección, yo la veo muy bien”, dijo Tonny Dueñas.

Sin embargo, Aitor Marín explicó que la actual Miss Universo, R’Bonney Gabriel, realizó su proyecto social en pocos meses: “A la Miss USA en 6 meses le armaron un proyecto social, muchas veces la gente dice ‘es que una miss tiene que tener proyecto social’, mi gente, esto es una competencia de belleza y hay muchas organizaciones que hacen estrategias para que las misses tengan una preponderancia en la competencia, entonces podemos decir que el proyecto social todavía hay tiempo para que ella lo arme”.

“Si ella no ganara el Miss Perú y yo estuviese dentro de la organización, yo la mandaría a un grandslam (concurso de belleza de alta importancia) como por ejemplo el Miss Grand International, porque si tú comienzas a ver su perfil es muy extrovertida, es todo lo contrario en personalidad a Alessia Rovegno, que es un poco más tranquila”, comentó el peruano.

Además, Tonny Dueñas se mostró feliz con los resultados de la organización de Jessica Newton: “Hay varias mujeres bellas, el Perú, la organización, de verdad que yo felicito a Jessica Newton porque está haciendo un trabajo espectacular, cada vez el Perú se está posicionando en los concursos de belleza y está sonando el nombre de Perú, así que de verdad contento con el trabajo que está haciendo la organización al mando de Jessica Newton”.

Fuente: YouTube Aitor Marín

