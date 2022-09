La periodista Juliana Oxenford volvió a hablar de su padre, Marcelo Oxenford, y su hermana menor, Lucía Oxenford. Según ella, no tiene una relación con esta parte de su familia, aunque aclaró que no tiene nada en contra de la actriz Yvonne Frayssinet.

En diálogo con Infobae, Juliana Oxenford aseguró que no tiene nada en contra de Lucía, aunque aprovechó para juzgar algunas de sus decisiones: “Yo no estoy en contra de ella, no estoy de acuerdo con un montón de cosas que ha hecho o ha dicho, no comparto la manera de manejarse en muchas situaciones, que ahora ya no hace, pero en algún momento se dieron”.

Tras estas declaraciones, Juliana Oxenford contó que ha decidido no tener una relación con su padre y su hermana. Sin embargo, la conductora de ATV reveló que no opina lo mismo sobre la actriz de “Al fondo hay sitio”.

“Yo no la odio ni tengo nada en contra de ella. No tengo una relación simplemente, ni con ella ni con mi papá, pero si me encuentro con Yvonne Frayssinet en la calle, ella no me ha hecho nada tampoco. La saludo”, explicó Juliana Oxenford.

En ese sentido, Juliana Oxenford señaló que su familia son solo sus hermanos y su madre: “Para mí, mi mamá y mis hermanos son todo, me muero. Pero cuando no hay este tipo de vínculo, tampoco extrañas ni anhelas lo que no conoces. Los recuerdos que yo tengo donde hubo cercanía con Lucía no fueron momentos felices, entonces, para qué voy a buscar algo que no me va a hacer crecer como persona”.

TE PUEDE INTERESAR