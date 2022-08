La conductora Karla Tarazona sorprendió a propios y extraños al anunciar su separación de Rafael Fernández poco antes de cumplir 2 años de matrimonio. En medio de las especulaciones sobre lo que ocurrió entre la pareja, cabe recordar que la locutora reveló que llevaron terapia para superar sus diferencias.

En diciembre del año 2021, poco antes de cumplir un año de matrimonio, Karla Tarazona contó que habían decidido llevar terapia de pareja como forma de “prevención”: “Sí. El tiempo se ha pasado volando. Ha sido un año maravilloso y vivimos una bonita etapa, a pesar que todo se dio muy rápido. La mejor decisión, por ambas partes, fue tomar terapia de pareja”.

“Es un tema de prevención porque cada uno viene con sus fantasmas y en una relación cuesta trabajo la convivencia. La terapia que llevamos hasta el día de hoy nos ha servido mucho para replantear nuestra vida personal y sentimental”, dijo Karla Tarazona al diario Trome.

En esa entrevista, Karla Tarazona expresó su deseo de volver a convertirse en madre: “Eso (llegada del bebé) va ser sorpresa, cuando menos se lo esperen.... llegará. Ahorita no hay nada (no está embarazada), si hubiera algo... estaría tranquilita en mi casa, pero no es así”.

Por su parte, Rafael Fernández contó que visitaron muchos psicólogos por el carácter de Karla Tarazona: “Ella tiene el carácter de una mujer muy independiente, ya me paseé como diez psicólogos para que analizara”.

TE PUEDE INTERESAR