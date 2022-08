La reciente separación entre Karla Tarazona y Rafael Fernández ha desatado una gran polémica en el medio, pues hace exactamente una semana, la conductora de televisión habría estado dejando algunos mensajes que darían indicios que su matrimonio estaba atravesando una fuerte crisis.

Y es que la también locutora radial se confesó para el programa “Hablemos de belleza” de Willax y habló de sus pasadas relaciones y su ahora fallido romance con el ‘Rey de los huevos’.

“Debo decir que cuando somos pequeñas idealizamos mucho tener una familia, hijos, una familia feliz; sin embargo, cuando crecemos nos damos cuenta que no todo lo que creíamos de niñas era cierto. La vida no es un cuento de hadas, el ‘felices para siempre’ en la vida real no existe”, comenzó diciendo.

“Que uno fracase en una relación no te estigmatiza como mujer. Eso me pasó con Rafael, cuando lo conocí, siempre le escribían mujeres diciéndole ‘qué haces con una mujer con tres hijos’”, agregó en aquel entonces.

Por otro lado, Karla Tarazona reconoció que se equivocó al idealizar mucho a Christian Domínguez, pero cuatro años después de sufrir su ruptura, pudo volver a creer en el amor con el empresario.

“Me di el tiempo de curar mi corazón, luchas con los fantasmas de los rezagos de relaciones anteriores y llegó el amor a mi vida cuando menos lo esperaba, estábamos en pandemia, no esperaba complicarme”, confesó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO