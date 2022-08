El periodista Samuel Suárez publicó imágenes de Brunella Horna y Richard Acuña en Chan Chan. Y aparentemente la pareja no estaba haciendo turismo, ya que fueron captados con Arturo de Noriega, un conocido wedding planner que ha realizado las bodas más lujosas del país.

Según ‘Samu’, la pareja fue vista en Chan Chan el pasado 8 de agosto: “Cuando me enviaron esas imágenes yo dije: ah, qué lindo, estaban en Trujillo y se fueron a hacer turismo a Chan Chan y todo, pero ‘ratujas’ que están ahí me dicen (que) no, que él es un wedding planner conocido acá y que se encarga de hacer estos eventos muy glamurosos y que lo más probable es que estén por allá viendo Chan Chan”.

En ese sentido, el periodista comparó la boda de Brunella Horna con la de Ethel Pozo: “No sé, si es así, si es que fuera cierto como me han contado por ahí las ‘ratujas’ que conocen más o menos eso, ellos estaban ahí tanteando cómo va a ser el tema de la boda en Chan Chan. ¡Imagínate! ¡La boda de Ethel va a ser un chancay de a 20 al lado de Brunella, está cantado!”.

“Ustedes saben bien que aquí no hablamos por hablar ni nada, aquí hablamos con imágenes y hay una imagen por ahí en Chan Chan, que pueda que no, pueda que sí sea que están planificando el tema de su boda allá, si fuera así, olvídense pues, eso es glamour, lujo total, chúpate esa”, expresó Samuel Suárez.

En efecto, algunos usuarios le confirmaron que se trata de Arturo de Noriega, quien realiza los eventos más importantes del Perú: “Están con su organizador de bodas, con Arturo de Noriega, de la empresa La Fete, la más cara de todo el país”.

“Es Arturo, de La Fete, es un organizador de eventos TOPPPP!!! Va a ser una boda A-1, ha organizado las bodas más caras de Lima”, señaló otro usuario.

“Me encanta, por mis ‘ratujas’ me entero todo jeje, así que la visita de Brunella y Richard a Chan Chan no fue por las puras, mientras Ethel sigue buscando préstamo bancario, la Baby Brune se alista para ganar el título de la boda del año”, escribió ‘Samu’ al dar la información.

Brunella Horna - diario ojo

