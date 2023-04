Se fue con todo. Kike Suero no se tomó nada bien el estreno de ‘Jirón del Humor’ y salió a criticar duramente al elenco del nuevo programa humorístico de Latina Televisión que se estrenará HOY sábado 15 de abril.

Kike Suero ninguneó el éxito de cada uno de los integrantes del programa en redes sociales y dijo que “No le llegan ni al dedo del pie”. Cabe recordar que sus declaraciones llegan luego de que Panamericana Televisión cancelara el programa “Los ambulantes de la risa”.

“Sucede que ahora cualquiera es famoso haciendo TikTok, pero antes tenías que probarte en la calle ante los bravos. Ahora llevan a diez personas con problemas físicos, se burlan de ellos y creen que es arte”, indicó Kike Suero en entrevista para el diario local Trome.

En ese sentido, el recordado actor cómico comparó su trayectoria artística con la de los integrantes del ‘Jirón del Humor’ y aseguró que ninguno estaría a su altura. “Yo me puedo parar en un escenario con todos los que están en Latina, y no me llegan al dedo del pie”, indicó. Sin embargo, elogió el trabajo de ‘Pato’ Ovalle y Dorita Orbegoso, pues en sus palabras ellos “son profesionales”, sentenció para Trome.





TE PUEDE INTERESAR