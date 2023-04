Durante la última edición de “Amor y Fuego” que se transmitió hoy miércoles 12 de abril, el popular Rodrigo Gónzalez recibió un mensaje de un ex trabajador de Richard Acuña en Trujillo, quien contó todo lo que vio mientras trabajó para el ex congresista y le dedicó su apoyo a Camila Ganoza.

Desde las denuncias por maltrato psicológico y acoso contra Richard Acuña por parte de su ex pareja y madre de su menor hija, Camila Ganoza, el hijo de César Acuña ha sido blanco de duras críticas y ahora a esto se le suma una acusación por presunta violencia física presentada por la modelo trujillana ayer en el programa de Magaly Medina.





Extrabajadora “echa” a Richard Acuña por infidelidades





Camila Ganoza narró que inmediatamente luego de la agresión psicológica no pudo hacer la denuncia pues en un inicio se negaron a aceptarla, pues según ella, Richard Acuña le habría dicho que él puede “arreglar” muchas cosas en la comisaría.

Respecto al tema, Rodrigo González decidió contar frente a cámaras lo que un extrabajador de Richard Acuña le habría escrito a sus redes sociales.

“Aquí hay una persona que ha trabajado con Richard, me escribe a mí directamente, dice que ha trabajado con él que es de Trujillo y que exactamente es como lo están pintando. Me dice que ese es su proceder”, leyó en un inicio el conductor

“Él da a entender que le fue infiel a su exesposa con Camila y así no es. Él le fue infiel, me da un nombre, con, me da otro nombre, aquí en Trujillo. Y a Susan también delante mío le hablaba mal y constantemente le sacaba la vuelta”, sentenció la fuente de Peluchín.

