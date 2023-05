La polémica ex conductora de televisión Laura Bozzo arremetió contra quien ahora es la ‘reina consorte’ de Inglaterra, Camila Parker y utilizó sus redes sociales para criticar a la monarquía británica.

Para la ex conductora peruana, Laura Bozzo, la única que debería ser coronada como reina es la fallecida princesa de Gales, Lady Di, pues considero que fue la única integrante de la familia real que se ganó realmente el cariño del pueblo.

En su cuenta de Instagram, Laura Bozzo lanzó un claro mensaje a favor de la la recordad princesa Diana. “La verdadera reina de los corazones, no solo de Inglaterra sino del mundo es Lady Di por su humildad y empatía con los más necesitados”, escribió Laura Bozzo.

Además, la también abogada Laura Bozzo señaló que el actual rey de Inglaterra, Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila Parker le hicieron mucho daño a Lady Di por la relación clandestina que mantuvieron.

“La vida (de Diana) fue destruida por dos personajes ahora reyes de Inglaterra, Carlos y Camila. (…) Creyó en el amor de un príncipe que luego se convirtió en sapo el desgraciado, solo la enamoró para darle hijos a la corona y seguir con la bruja de su amante, un matrimonio de tres como decía Diana; para mí, nunca serán reyes y tendrán por siempre en su conciencia la muerte de Diana”, indicó Bozzo.

Además, Laura Bozzo hizo una publicación en Instagram con un mensaje dirigido a la memoria de la princesa Diana.

“ Hoy todo el mundo que te amamos te coronamos Reina de Corazones por tu sencillez humildad amor a los más necesitados por tu valor de enfrentar a una monarquia podrida pudiste hacerte la tonta ignorar que sabias que Carlos tenía a Camila como amante pero no, te revelaste ejemplo para las mujeres alzaste la voz si no lo hueras hecho como tantas que se hacen las que no saben nada hoy serías la reina el mundo te rinde homenaje y en mi caso te mando lluvia de bendiciones hasta el cielo por siempre nuestra REINA ”, escribió la ex conductora de televisión.