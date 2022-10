Leslie Shaw se mostró totalmente indignada con el padre de Mario Hart, quien aseguró que la cantante consiguió fama gracias a su hijo. La rubia no tuvo pelos en la lengua y le contesto con todo al señor Mario Hart Potestá.

“Yo he estado en MTV a los 17 años. Conchudo es hablar si no tienes idea de la industria musical, entonces no vengas a criticarme... Ya sabemos de dónde viene la patanería y el machismo” , le respondió Leslie al progenitor del piloto de autos.

¿Qué dijo Leslie Shaw sobre Mario Hart?

Asimismo, la interprete de ‘La Faldita’ ninguneó el talento de Mario Hart, quien también incursionó en en la música urbana sin alcanzar el éxito.

“He trabajado muchos años y me respetan en otros países. Si tuviera que agradecer a alguien por mi despegue sería a Mau y Ricky, tendría que agradecer a Thalía, que se sumó a mi álbum. Yo cuando voy a Cuba, todo el mundo me conoce, entonces, no voy a agradecer a un artista que es nada, no tiene sentido, me causa gracia. Pero, obviamente, si tú me buscas, me encuentras”, agregó Shaw en América Espectáculos.

