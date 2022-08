La exvedette y hoy abogada Lucy Cabrera lanzó sus dardos contra Magaly Medina luego del enfrentamiento verbal que tuvo con la periodista en el set de ‘Magaly TV La Firme’, el último jueves 4 de agosto.

La defensora legal estuvo al lado de su patrocinado, Ronald Hidalgo “Juan Gabriel de ‘Yo Soy’”, para responder con todo a la ‘Urraca’, quien la ninguneó y la acusó de querer hacer un show al no permitir que el cantante se defienda solo sobre la denuncia que interpuso su exesposa Lisset Cárdenas.

“Tenemos la prueba de que ella (Magaly) nos invita a entrar a su estudio. Que lamentable tu comportamiento porque da mucha pena, con los años deberíamos ir mejorando, con los años uno va aprendiendo y va respetando a los demás”, dijo la abogada.

Según Lucy Cabrera, Magaly Medina reaccionó así - botándola del set porque horas antes Ronald Hidalgo se presentó en el programa ‘Amor y fuego’, que conduce Rodrigo González.

“Ella quería la primicia, porque para ella todo es un show, todo es rating, todo es plata. Cuando ella se entera que nos íbamos a presentar en ‘Amor y fuego’ y en el programa de Lady Guillén, me escriben y tengo el escrito donde me dicen ‘¿es en serio que te vas a presentar en el programa de Lady que tiene 2 puntos de rating?, ¿en en serio? Tú tienes que presentarte en nuestro programa porque acá se hizo la nota’. Le dije que se trataba de una tema legal y se puede defenderse en cualquier medio, no hay exclusividad porque no es un show”, sostuvo en un LIVE de TikTok.

Finalmente, la exvedette se burló del arrebato de Magaly Medina y le aconsejó que busque a su esposo, Alfredo Zambrano.

“Magaly lo siento, discúlpame, perdóname por haber ido a los otros programas y que te hayas picado por eso. Yo no puedo mandar sobre tus emociones y tu desborde emocional y hormonal. Te aconsejo, habla con tu esposo que él es abogado”, fue la burla de la exactriz cómica.

Video: Instarándula

Lucy Cabrera contra Magaly Medina - video Instarándula

TE PUEDE INTERESAR