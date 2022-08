La sacó de sus casillas. Lucy Cabrera es la abogada de Ronald Hidalgo, quien es acusado de no dejar que su hijo vea a su madre, él llegó con su defensora al set, pero su expareja no tenía un abogado, motivo por el que Magaly Medina pidió que solo pase el cantante, pero esto no le gustó a la exvedette, quien discutió con la ‘urraca’.

La ‘urraca’ pidió que hable Ronald Hidalgo solo, pero Lucy Cabrera se negó y agregó que su patrocinado: “Sí sabe hablar, no te burles, él no va a hacer tu show”, logrando que la ‘urraca’ le responda: “El show lo estás haciendo tú y tú si como abogada te vas a comportar así, dejas mucho que desear”.

La discusión se puso más acalorada, motivo por el que la ‘urraca’ tuvo que mandar a corte comercial y cuando volvió, Magaly afirmó que Lucy Cabrera está haciendo casting para ‘JB’, ya que ella quiere figuretear y por ese motivo no solo hizo que seguridad la saque de su set, sino también del canal.

