¡No se aguantó! Lucy Cabrera estuvo como acompañante y abogada de Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, quien estuvo en el set de “Amor y Fuego” para defenderse nuevamente de las acusaciones de Clara Seminara, quien asegura haber sido víctima de tocamientos indebidos.

Y es que la también actriz no se calló nada y se mostró bastante molesta e indignada al oír las declaraciones de Clara, quien se encontraba enlazada desde España.

“Clara deja de mentir, por Dios, por respeto a ti misma deja de mentir. Se te está haciendo una forma de vida mintiendo. ¿Sabes cómo vas a ser recordada? Como la chiquita que denunció una vez a Yuca, así vas a ser recordada”, comenzó diciendo Lucy.

En ese instante, el momento se comenzó a poner tenso y Clara le pidió a Lucy que no la callara, ni mucho menos le levantara la voz. “Por favor me bajas la voz, a mi no me grites. No, voy a ser recordada como la persona que no se quedó callada por más que sus compañeros mientan, voy a ser recordada como la que no miente”, le increpó Seminara.

Fue en ese momento, cuando Lucy Cabrera perdió los papeles y alzó aún más la voz. “¡Silencio, Clara! Pero tú no permitiste nada, le pegaste, te quejaste y denunciaste, no lo permitiste. Cada vez que puedes estás acosando a Yuca. Cada vez que él sale, ella sale a decir el mismo cuento todo el tiempo”, dijo bastante molesta.

