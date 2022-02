¡Se encienden las alarmas! Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como “Yuca”, estuvo como invitado especial en el programa “Amor y Fuego”, donde brindó su descargo sobre la denuncia que realizó Clara Seminara en su contra por presuntos tocamientos indebidos.

“Cada vez que yo empiezo un trabajo, la señora aprovecha para colgarse de mi y comenzar a hablar en todos sitios. Yo me he mantenido al margen por respeto a mis hijas, pero ya es tiempo de que se sepa la verdad”, comenzó diciendo el cómico.

En ese sentido, el popular ‘Yuca’ aseguró que nunca tuvo una mala relación con Clara, sino muy por el contrario, eran muy buenos compañeros de trabajo cuando laboraban juntos en el programa liderado por Jorge Benavides.

“Nunca ha habido una mala relación, era una excelente compañera de trabajo. Me enseñaba a usar el celular que en ese tiempo me compré, me llevaba a mi casa, no hubo fricción alguna en ningún momento”, agregó.

Por su parte, Clara Seminara se mostró bastante sorprendida con las declaraciones de Enrique Espejo y siguió manteniéndose firme con su denuncia.

“Rodrigo, en tu programa él me pidió disculpas por lo que hizo. Yo le tiré dos cachetadas por lo que hizo. Por las puras no voy a tener tres años con una denuncia, algo tuvo que haber pasado, no creo que esté loca ¿no?”, replicó.

