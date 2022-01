Luego de que Clara Seminara supiera que Enrique Espejo, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Yuca’, volverá a trabajar con Jorge Benavides en “JB en ATV”, reveló muy indignada, lo que le dijo su exjefe tras la denuncia que hizo en el año 2019.

Y es que según contó la actriz cómica, que ahora reside en España, el popular ‘JB’ comparó sus valores, con los de sus demás compañeras del programa, tratando de poner paños fríos a la denuncia por presuntos tocamientos indebidos.

“A mi JB me dijo ‘a ti te molesta porque tienes valores, a otras chicas no les molesta’. No es que yo tengo valores y a otras chicas no les moleste, tal vez ponen por encima de sus valores, su trabajo. Él como líder debería poner por encima los valores”, dijo Clara para ‘Amor y Fuego’.

En ese sentido, Clara Seminara pidió a Jorge Benavides que se sensibilice con las mujeres integrantes de su elenco. Incluso, hasta le recordó cuando Fátima Segovia sufrió una fuerte incomodidad con un participante del programa vestido de “El Gato”.

“El año pasado hubo un incidente con una de las chicas, con el muñeco vestido de ‘Gato’ y él también salió a defenderlo. Si yo hubiera sido Fátima, en ese momento otra denuncia hubiera habido. Para a mí, sí es una falta de respeto, no sé si es la perspectiva de cada quien”, agregó la actriz cómica.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO