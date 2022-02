¡Fuertes declaraciones! Enrique Espejo estuvo de invitado en el programa “Amor y Fuego” para brindar su descargo sobre la denuncia de Clara Seminara interpuesta en su contra, por presuntos tocamientos indebidos. Y es que el popular cómico sorprendió a propios y extraños con una inesperada revelación sobre su relación con la actriz.

Según lo que cuenta Espejo, en un audio que emitió el programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, deja entrever que Clara quiso tener intimidad con él, motivo por el que se negó y ella estaría buscando “venganza”.

“Esta es una primicia porque soy un caballero y tengo cinco hijas mujeres. Yo a la mujer, la admiro, la quiero, la respeto... Quería estar conmigo pues, yo tengo una mala suerte con las mujeres. O sea, yo tenía que irme a la cama con ella para qué, ¿quería salir embarazada? hasta ahora no me explico”, comienza diciendo ‘Yuca’ a un reportero.

En ese sentido, Enrique Espejo también señaló que esto no se lo habría dicho al juez, pues no quiere seguir envuelto en un tema legal con Clara.

“Yo no me voy a meter ahorita, si no le he dicho al juez, a nadie, no voy a caer tan bajo, diciendo: ‘como yo te desprecié, esta es tu venganza’. Lo que más pena me da es que el periodismo tanto escrito, como televisado, le de tanta prensa sin pruebas, porque ella lo dice, porque dice que así dure 20 años, ella va a meterme preso”, agregó.

“¿Y qué hubiera pasado si yo le hubiera dicho que si? Si hubiera estado con ella... Ya habría dicho que la he violado, que la he raptado”, finalizó.

Clara Seminara se rié de las afirmaciones de ‘Yuca’

Al escuchar las afirmaciones de Enrique Espejo ‘Yuca’, Clara Seminara solo pudo mostrarse muy sorprendida y hasta esbozó una sonrisa; aclarando que nunca se hubiera podido fijar en el actor cómico.

“¿Qué te puedo decir Rodrigo? Yo soy casada, tengo 7 años con una pareja maravillosa y yo jamás miraría a un señor como Yuca, no por discriminación, pero simplemente no lo miraría”, dijo.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO