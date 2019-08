Macarena Vélez rompió su silencio luego que el Poder Judicial ordenó el impedimento de salida del país para el abogado Adolfo Bazán, a quien denunció por presuntos tocamientos indebidos.

A través de Instagram, la ex participante de “Esto es guerra” agradeció el apoyo de los peruanos: “Estoy al tanto de todo. Gracias a todas las personas que están apoyándome. ¡Quien no la debe, no la teme! Esperemos que las autoridades puedan pronunciarse. Mis abogados están solicitando las medidas correspondientes", señaló Macarena Vélez.

En ese sentido, la modelo pidió a las autoridades que hagan justicia por su caso y los de las otras jóvenes que han denunciado a Adolfo Bazán.

Foto: Instagram Macarena Vélez

"De verdad espero que haga justicia y no solo por mí sino por tantas mujeres que también han sufrido lo mismo o peor. Las apoyo totalmente y ya dije lo que tenía que decir frente a cámaras. Gracias infinitas y sé que se puede hacer un cambio para todas las mujeres”, precisó la modelo.

Esta mañana, Adolfo Bazán intentó viajar a Quito, Ecuador, luego de conocerse que al menos tres mujeres lo habían denunciado. El sujeto perdió el vuelo de Latam Airlines y tras la presión de varias instituciones, el Poder Judicial ordenó su impedimento de salida por 15 días.