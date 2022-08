Sin pelos en la lengua. Magaly Medina no dudó en encarar EN VIVO a Gisela Valcárcel, quien a través de sus redes sociales le habría enviado una indirecta por mostrar sus lujosas carteras o referirse a marcas reconocidas.

Todo se dio durante la última edición de “Magaly TV, La Firme”, cuando la popular ‘Urraca’ se mostró bastante molesta ante el mensaje de la ‘Señito’ en su cuenta de Instagram, quien aseguró que a ella no le gusta exhibir las costosas carteras que adquiere.

“Ella no es una mujer de carteras, esa es su cuestión, que no le guste las carteras, lindas, caras, no es mi problema, yo nunca me comparo con ella ni con nadie. A mí me gustan las cosas muy finas, yo me las pago, no soy mezquina, no soy tacaña (...) Ella es así, es tacaña para comprarse sus carteras y es su problema, no es el mío. Si a mí me da la gana de tener algo fino y elegante, pues me lo compro, la plata se ha hecho para gastar”, comenzó diciendo.

Por otra parte, la figura de ATV se defendió y comentó que lo que ella muestra en sus redes sociales, es completamente diferente a la imagen que mantiene en televisión, pues a sus seguidores les muestra un poco más de la intimidad de su hogar.

“En mis redes sociales hago cosas y no le pido a nadie permiso para eso, porque me dan la regalada gana de así hacerlo. En mis redes sociales me divierto y muestro el otro lado mío. ¿Y ella que se mete? Está bien que otros rajen de lo que no les parezca, pero si uno se fija lo que muestro en mis redes sociales, muestro hasta mi último zapato, hasta la última cartera que tengo, he mostrado mi casa, mi comedor, porque lo quiero hacer, algo que nunca hice en televisión”

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO