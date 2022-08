Las vacaciones de Magaly Medina y las compras que hizo con Jossety Hurtado, produjeron que la ‘urraca’ sea blanco de críticas por presumir las marcas de las prendas y accesorios que compra y usa. Gisela Valcárcel decidió mandar una indirecta que la pelirroja se tomó muy a pecho, respondiendo con todo.

Magaly dejó en claro que Gisela Valcárcel no es una persona autorizada para hablar, ya que ella no es “una mujer de carteras” y decidió observar las carteras que usa la ‘señito’, tildándola de “tacaña” pese a los precios elevados que mencionaba que costaban los accesorios de mano.

La ‘urraca’ explicó el motivo por el que le gustan las cosas caras: “A mí me encanta el lujo, una de las cosas que yo quería más cuando yo era chiquita, eran las cosas buenas de la vida, bonitas”.

Para Magaly, 800 dólares es barato y fue ese su argumento para responderle a la ‘Gise’: “Ni se las compra, porque las que tiene como esa de Vouitton, es una de las más baratas, que están entre los 800 y 900 dólares que para ella es barato”.

La conductora de espectáculos, añadió que nadie le compra sus lujos como para que la anden criticando: “A mí me gustan las cosas muy finas y si me las puedo pagar, me las pago, no soy mezquina, no soy tacaña, soy generosa, ella es así, es tacaña, si a mí me gusta algo, me lo compro, yo no le he pedido a ella”.

