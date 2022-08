Amenaza con retirarse. El tribunal de ‘Esto es Guerra’ decidió hacer cambios drásticos en el programa, donde eliminaron a más de 1 competidor y les quitó las camisetas a todos, logrando que Johanna San Miguel se enfurezca.

“Ganas, no me faltan de dejar el micro e irme”, fue así como Johanna San Miguel amenazó con irse del programa estrella del ‘Canal 4′, tras ver que el tribunal estaba haciendo elegir a los competidores el futuro de Michelle Soifer y Said Palao.

Los motivos serían por culpa de los ‘combatientes’, quienes se habrían quejado de los equipos, logrando que la producción decida eliminar a algunos competidores para que entren nuevos refuerzos.

Los eliminados, hasta el momento, son cinco, Luciana Fúster, Said Palao, Ducelia Echevarría, Jossmery Toledo y Gabriella Herrera, dejando espacio para 5 competidores nuevos, pero el tribunal decidió traer solo a 3 nuevos competidores.

