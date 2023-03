La noche de este 10 de marzo de 2023, durante el programa Magaly TV, La Firme, la conductora Magaly Medina se refirió a Gino Assereto, quien publicó un extraño mensaje en sus redes sociales, donde señalaba que había salido del closet de las limitaciones mentales. Como se sabe, el “Tiburón” viene siendo cuestionado por su orientación sexual.

La “Urraca” cuestionó al integrante de “Esto es guerra” por estar jugando con su ambigüedad sexual y aseguró que se está metiendo en una ‘camisa de once varas’ que más adelante no le va a gustar.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Gino Assereto?

“Pensábamos que necesitaba algún tipo de terapia y ahora pone (esta publicación) como para generar polémica y ahora habla de un clóset, ¿Quién le manda a hablar de un clóset? En camisa de once varas se ha metido (…) Para decir limitaciones mentales no necesita decir que se necesita sacar un clóset. Luego no quieren que diga la gente que él mismo está saliendo de un clóset y ya acá todos sabemos qué es salir de un clóset. Luego no quieren que lo troleen, que le digan cosas. Su explicación es más enredado que su post”, comentó Magaly Medina en un principio.

En otro momento, la figura de ATV le recomendó a Assereto ir a terapia para que pueda encontrarse a sí mismo y despeje sus dudas. “Gino, ¿Por qué no sigues en terapia mejor? Para que llegues a encontrarte a ti mismo sin tener que exponerte, sin contar de tus dudas, de todo lo que tengas en tu cabeza, el remolino que se ha armado en tu cabeza, el chongo de tu cerebro. Ni siquiera la mujer que vivió con él hace tiempo lo entendió, lo desconoce” , dijo.

“Esos rollos existenciales que tiene Gino Assereto, los hace públicos y quiere que lo entendamos. No, Gino, para eso se paga un psicólogo, un psiquiatra, un terapista, un coach, el público no es tu coach de vida” , agregó.

