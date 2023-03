Este 10 de marzo de 2023, la conductora Magaly Medina arremetió contra el periodista Fernando Díaz por su desempeño en la conducción de “Arriba mi gente”, programa de Latina TV al que no le estaría yendo nada bien en el rating.

La “Urraca” afiló su lengua contra el exreportero de ‘Día D’, a quien tildó de figuretti y aseguró que su perrita Pipoca tiene más talento y más gracia que él en la pantalla chica.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Fernando Díaz?

“Hicieron grandes jales, según ellos. ¿A quién se le ocurriría decir que Fernando Díaz es un gran jale? Pobre, a las justas acá con Alicia Retto y después de mucho batallar habían logrado hacer cierta química que lograba agradar en las noticias”, arremetió Magaly Medina durante su programa “Magaly TV, La Firme”.

“El figuretismo le gana a algunas personas, el querer ser conductor de un programa ¿Para qué? Gente que no tiene ángel, gracia, más gracia tiene su perro, más encanto y más le agrada a la gente. Debe hacer un punto más cada vez que su perro va a hacer sus necesidades básicas al estudio, definitivamente”, agregó.

Sin embargo, la presentadora de espectáculos reconoció que Fernando Díaz era bueno haciendo reportajes. “Un tipo que era un buen reportero, pero con ansias de ser figura que da la cara, no tenía gracia para el noticiero de la mañana, pero en un momento hicieron química con la chica Retto. Está como Préndete, no hace 0.0, pero no llega a los dos puntos creo, parecen algunos programas de Willax y es Latina”, dijo.

