Fernando Díaz no se quedó callado y se refirió a su amiga Andrea Llosa, quien recientemente se vio envuelta en una gran polémica con Magaly Medina. Y es que el conductor de “Arriba mi gente” no dudo en apoyar a la periodista tras llevar a su programa en ATV a la familia de John Kelvin.

En ese sentido, el comunicador se refirió a las críticas que la popular ‘Urraca’ tuvo con su colega de canal por “defender” al cumbiambero tras haber sido acusado de violencia psicológica contra Dalia Durán.

“Lo único que voy a decir es que Andrea dice la verdad, Andrea no miente. Yo creo que tiene sus motivos y creo que las razones existen en varias cosas... Los invitados son de todos, pues. Es más, es una clave del periodismo escuchar las dos partes” , comenzó diciendo Fernando.

Por otra parte, Díaz señaló que no habrían motivos personales para la riña entre Andrea y Magaly, y que incluso ninguna de las dos mujeres de prensa se conocen en persona. “Cada una trabaja en locales diferentes, no se conocen. En la televisión no estás obligado a ser amigos de alguien”, agregó para las cámaras de ‘Amor y Fuego’.

Frente a estas declaraciones, Rodrigo González también respaldó también a Andrea Llosa por querer buscar la primicia para su programa. “Todos queremos tener al personaje del que todos están hablando en nuestro show”, enfatizó.

