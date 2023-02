Andrea Llosa y Magaly Medina son dos de las figuras más importantes de ATV, ambas gozan de mucha credibilidad y envidiables audiencias. Sin embargo, las periodistas han hecho evidente su enemistad en más de una ocasión y han tenido más de una disputa, la última fue por el caso de John Kelvin.

La ‘Urraca’ no quiso seguir en dimes y diretes con su compañera y señaló que no seguiría con los enfrentamientos porque ella elige a sus enemigos.

Ante ello, Andrea Llosa no se quedó callada y le respondió con todo a Medina en una entrevista con Trome.

“ No es mi amiga, ni enemiga. No es nadie” , fue el misil que le mandó a Magaly Medina. “Sí, pero también hay varios que me eligieron y yo ni cuenta”, agregó cuando le consultaron sobre sus enemigos.

Como se sabe, Magaly Medina puso el grito en el cielo luego que la conductora de ‘Andrea’ entrevistara a los primos de John Kelvin. Según la esposa de Alfredo Zambrano, llevar a los familiares del cantante era burlarse de la verdadera víctima que es Dalia Durán, quien fue salvajemente golpeada por el padre de sus cuatro hijos.

