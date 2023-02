Fuertes declaraciones. Magaly Medina no se quedó callada y decidió responderle con todo a Andrea Llosa, quien recientemente la tildó de “angurriente y tener el síndrome de la Chilindrina”, debido a que se siente “dueña” de todos los artistas de la farándula local.

Y es que recordemos que esta tensa situación se dio después que la periodista entrevistara a los familiares de John Kelvin en su espacio televisivo, quienes pidieron la tenencia de los cuatro menores hijos de Dalia Durán.

“Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés. Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera”, fueron las palabras de la popular ‘Urraca’ para Trome.

Recordemos que Andrea Llosa respondió las duras críticas que le hizo la esposa de Alfredo Zambrano por entrevistar a la familia del cumbiambero, sin antes haber escuchado la versión de Dalia Durán, mujer que fue masacrada por John Kelvin.

“A mí me parece bien ocurrente Magaly, porque el año pasado, en noviembre, cuando John Kelvin sale, iba a tener al agresor en su set. Es poco coherente (...) Si vamos a hablar claro, sé que a ella le jode que personajes de la farándula salgan en otros programas. Por eso te digo que ni la Chilindrina es tan angurrienta. No es la hija única, somos una familia disfuncional como muchas en el canal”, dijo la conductora de ‘Nunca Más’.

