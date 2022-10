Magaly Medina, conductora de ‘Magaly TV, La Firme’, se pronunció sobre la enfrentamiento que tuvieron Tula Rodríguez y el doctor Tomás Angulo luego de que este último le dijera que develaría su historial amoroso si no le daba la palabra.

En esta oportunidad, la ‘Urraca’ cuestionó duramente a la conductora de ‘En boca de todos’ por entrar en dimes y diretes con el especialista. Además señaló que este tipo de discusiones se deben dar detrás de cámaras.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Tula Rodríguez?

“Tula Rodríguez tuvo una discusión con el doctor Ángulo, una discusión donde ella se lo toma bien a pecho y donde al Doctor Ángulo le recalca: ‘Yo soy la conductora de este programa’. Hasta el viernes Tula, hasta el viernes, no te olvides Tula, solo hasta el viernes”, se burló Magaly Medina en un inicio.

“Se alteran bastante, ya no parecen pacíficos, divertidos, sino que se sacan los trapos sucios, y lo que es peor, ni siquiera tienen correa para soportarlos. Tula no soportó un comentario del doctor Ángulo, pero le lanzó algo fuerte Ángulo. Le dijo: ‘No me hagas hablar de tu trayectoria’ y ella le dijo que no ha fracaso en el matrimonio y no se divorció, sino enviudó y le restregó que ella es la conductora del programa. Ese tipo de discusiones se deben tener detrás de cámaras, pero lo hace en el programa del mediodía, sano, blanco, familiar. Qué bonito” , ironizó.

