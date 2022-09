Este 29 de septiembre de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, la periodista Magaly Medina se refirió a la supuesta ruptura de Rafael Cardozo y Carol Reali. Según la ‘urraca’, ‘Cachaza’ esperó fue muy tolerante al esperar durante 11 años por un compromiso formal.

“La mayoría de romances se está haciendo agua y uno de esos romances que creo que hace tiempo andan en una especie de limbo son el de Rafael Cardozo y Carol Reali, más conocida como Cachaza. Hace poco, después de 11 años, de 11 años... cuál sería el cuento que un hombre le puede decir a una mujer durante 14 años para no darle el bendito anillo ¡11 años!”, dijo la ‘urraca’.

“Yo recuerdo que desde el año 2015 creo que le llevan preguntando año tras año a Rafael Cardozo cuándo se compromete con Carol Reali, Cachaza. Él siempre decía el próximo año, el próximo año y así llegamos a 2022, y ahora que le dio el anillo, yo creo que fue como esos hombres que le dan el anillo a las mujeres solo para que no fastidien, para que no molesten, para que se tranquilicen, pero sin ningunas ganas de un compromiso real”, acotó.

“Entonces ella supongo que se habrá dado cuenta que la vienen meciendo hace 11 años y ahora cada uno está por su lado, no quieren decir abiertamente que la relación terminó, pero es lo más lógico y comprensible que si ya tienen un anillo y no tienen fecha y Carol haya visto que esta relación ya no avanza y no tiene futuro, lo más lógico es que si se quiere un poco, lógico que se vaya a hacer su vida por su lado”.

Asimismo, según Magaly Medina, Rafael Cardozo no se quería casar con Cachaza: “(Carol) se está tomando un tiempo para resolverlo... no te tomes mucho tiempo, Cachaza, porque la vida es una, cada minuto, cada día cuenta muchísimo, además ya ese hombre demostró que no es que no se quiera casar, lo que pasa, y eso tienen que entender muchas mujeres, cuando un hombre se demora en dar el anillo, no quiere comprometerse, no quiere hablar de boda, lo que pasa es que no se quiere casar, pero contigo, no se quieren casar contigo, que es diferente, te apuesto que si aparece alguien, y ha pasado y se da, están 11, 12 años, 15 años con una mujer, nunca se casaron con ella, pelean, terminan, conocen a alguien y a los 6 meses se están casando, o sea, no era la persona con la que este hombre sentía que tenía que comprometerse o casarse, eso suele pasar, 11 años es para ponerse a meditar más bien ahora hacia dónde dirijo mis pasos, hay un mundo por delante porque qué manera, qué tal tolerancia tenía Cachaza”.

Finalmente, la ‘urraca’ comentó que las promesas de Rafael Cardozo eran una burla para Cachaza: “Yo eso lo consideraría ya una burla, una tomadura de pelo (...) y de verdad, los tiempos no están para que uno sea el juguete de un hombre”.

Fuente: ATV

