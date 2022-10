No se quedó callada. Marianita, la recordada integrante de “En Boca de todos”, sorprendió a propios y extraños al utilizar sus redes sociales para arremeter contra Carlos Enrique Bandera, más conocido en el mundo de la farándula como Carloncho, por haberla minimizado por ser reportera y no conductora del mencionado programa de América TV.

Y es que la locutora radial se habría cansado de estos dimes y diretes con el presentador, y también se habrían cruzado en el programa final de ‘EBT’, motivo por el que a través de su cuenta oficial de Instagram, dejó en claro que está orgullosa de ser una joven que no deja de aprender.

“A mí sigue diciéndome lo que desees, a mi equipo no yo. No voy a responderte mal y lo sabes bien, los valores me lo enseñaron en casa”, se comienza a leer en una de sus historias de Instagram.

“Y obviamente soy reportera recién empiezo, y las cosas se ganan poco a poco, sin hacerle daño a nadie y sin querer escalar de la noche a la mañana, aún tengo mucho por mejorar y seguir aprendiendo y estoy presta a escuchar comentarios y críticas. Algo que dudo que tú hagas y no me siento menos, me siento bendecida porque en (En Boca de todos) me dio la oportunidad”, agregó Marianita fuerte y claro.

