La influencer Andrea San Martín celebró los 7 años de su hija Maia con una gran fiesta que tenía todos los lujos para engreír a los niños. Al respecto, la ‘ojiverde’ confirmó que todo no pagó ni un sol, pues todo fue canje.

“¿Todo esto te salió gratis?”, le preguntó un reportero de Magaly TV La firme. Andrea San Martín confirmó que todo fue canje, ya que lo que cuesta esta fiesta infantil es el equivalente de lo que ella cobra en publicidad.

“Claro, en lugar de pagarme por publicidad, hacemos un equivalente, o sea, no me vas a dar en efectivo, pero me lo vas a dar con tus servicios”, explicó Andrea San Martín.

“Mi trabajo como influencer yo me lo tomo en serio, yo recomiendo únicamente empresas que yo considero que son buenas para mi público, por ende yo no trabajo con canje, pero cuando lo hago, como en este caso, es un equivalente a mi presupuesto de lo que yo cobro por publicidad”, aseguró Andrea San Martín.

Asimismo, la influencer contó que no hace canje por regalos, sino por dinero: “Nunca jamás por ningún regalo yo te voy a hacer canje, o sea, o me pagas y aparte de eso tu producto pasa mi filtro, o simplemente no lo recomiendo y me compro lo que yo necesito con mi plata”.

Fuente: ATV

