Sin pelos en la lengua. Rodrigo González no se calló nada y arremetió con todo contra Andrea San Martín, luego que su programa difundiera una orden judicial donde se le impide salir del país a Juan Víctor Sánchez por deber pensión alimenticia.

Y es que para el conductor de “Amor y Fuego”, la exchica reality nuevamente estaría cayendo en una sed de venganza y revanchismo contra el padre de su segunda hija.

“¿Cuánto tiempo más va a tener que pasar para que la Soraya entienda que esto no la va a llevar a ninguna parte? Su revanchismo, su venganza, ¿Cuándo será saciado? Su buena relación y buena fe lo duró, lo que te dura masticar un chicle”, dijo bastante indignado el popular ‘Peluchín’.

Frente a ello, Gigi Mitre aprovechó también para opinar al respecto y se mostró bastante sorprendida con la orden del juez, pues Andrea y Juan Víctor habrían estado llevando ‘la fiesta en paz’ hace algunos meses por el bienestar de su pequeña hija.

“Quiero pensar que todo esto ha sido un mal entendido, que ella no paró un juicio que debió hacerlo. Yo sé que para el estilo de vida que lleva Andrea, 800 soles es poco, pero de repente Juan Víctor no gana tanto como para darle más (...) No entiendo, si hasta están en buena relación ambos, ¿por qué ahora hacer esto?”, sentenció la conductora.

