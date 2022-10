Tula Rodríguez protagonizó uno de los momentos más emotivos este viernes 28 de octubre en la despedida de “En boca de todos”. La conductora de televisión se quebró al recordar cómo la alentaron su esposo Javier Carmona y su madre, Clara Quintana, cuando empezó en la conducción de EBDT.

“Yo recuerdo que mi esposo, cuando estaba entre este proyecto y hacer una novela, él me dijo este es tu momento para poder reivindicarte con la conducción. Así que gracias a los que partieron y los que amé en mi vida, porque estaban felices cuando empecé este proyecto”, dijo al inicio la conductora de televisión.

“Y recuerdo que mi madre me dijo, hija estoy inmensamente feliz, tú vas a ser la mejor. Hoy no están, pero donde están, estoy segura de que están felices que este ciclo se cierre, es importante también para mí”, añadió.

Asimismo, la figura de América Televisión dijo sentirse agradecida con “En boca de todos” porque le ayudó a poder sobrellevar la pérdida de su esposo, Javier Carmona, y también la de su madre, quien falleció a causa del COVID-19.

“De verdad que me ha tocado los momentos más difíciles y si no hubiera estado en este programa, tal vez no lo hubiera podido soportar, de verdad que solo tengo palabras de agradecimiento. Y aunque suene raro, las pérdidas son para bien, así que aquí estoy parada. Yo llegue de atrás, hoy estoy aquí al frente, pero me voy para adelante”, dijo al inicio la conductora de televisión.

“Quiero agradecer porque este programa me ha permitido sostener a mi familia, darles de comer, eso es lo más importante”, comentó al finalizar.

