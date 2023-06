Fuertes declaraciones. El popular personaje ‘Mayimbú' se refirió a lo mucho que padeció durante sus inicios en el mundo de la comicidad, pues al principio solo ganaba S/ 20 soles semanales. Sin embargo, grande fue la sorpresa del público cuando realizó una denuncia sobre su excompañero, Carloncho.

Conforme fue pasando el tiempo, el cómico fue alcanzando mayor notoriedad en el medio y llegó a cobrar S/ 300 soles a la semana, hasta que el locutor de radio le consiguió un espacio en la pantalla chica, especificamente en Latina TV.

En ese sentido, ‘Mayimbú’ y Carloncho unieron esfuerzos y consiguieron muchos contratos en distintas discotecas en Lima y en regiones del país.

“Tuve contratos en discotecas. Te diré la verdad... Trabajaba con Carlonco, él me daba 300 soles por fecha, pero me enteré que él cobraba 10 mil soles por cinco fechas. A mí me daba 300 y él cobraba 10 mil”, terminó por revelar Mayimbú.

Por otra parte, el cómico señaló que desde ese entonces decidió alejarse de Carloncho, porque sientió que “le pagó mal”.

