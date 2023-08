Melissa Klug no se quedó callada y salió al frente para referirse al documento de la Sunarp en el que doña Charo, madre de Jefferson Farfán, donó la casa en la que actualmente vive, a sus dos hijos con el futbolista. Y es que esto sucedió, luego que se conociera que el inmueble pertenece solo a los menores y no a ella como madre.

Todo se dio en el programa “Amor y Fuego”, donde se mostró que la popular ‘Blanca de Chucuito’ no es dueña del hogar en donde vive con toda su familia. “No sé si me voy a mudar. Es mi casa, es la comodidad de mis hijos. No sé qué pueda pasar más adelante, yo ahorita estoy bien y que la gente siga hablando y especulando lo que quieran”, comenzó diciendo bastante molesta.

En ese sentido, la chalaca se mostró fuerte y clara, y señaló que dicho inmueble siempre le ha pertenecido, pues lo considera su hogar hace más de 20 años. “Vuelvo y reitero. Es mi casa y la comparto con mis hijos, he vivido 20 años en esa casa... Esos son temas entre los abogados que se hacen para bajar las tasas, no sé”, sentenció.

