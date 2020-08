La joven actriz peruana Melissa Paredes pasa hermosos momentos junto a su pequeña hija, quien es su soporte durante esta crisis sanitaria a causa del coronavirus o Covid-19. Por ello, cada vez que puede, se toma fotos con su pequeña y lo comparte en su cuenta de Instagram.

Recientemente Melissa Paredes compartió una nueva foto con su pequeña hija, pero una usuaria en las redes la cuestionó porque la menor no usaba zapatos. Según su mensaje, para ella la niña siempre caminaba descalza y le recomendaba la a actriz que no se lo permita.

Melissa Paredes lo tomó con buen ánimo el comentario y evitó generar polémica. Eso sí, le respondió y le aseguró no hay problema alguno de que los niños paren descalzos.

“Tu nena nunca nunca usa zapatos..en todos tus videos siempre está descalza con tremendo frío en Lima, cuida des sus pies a esa edad está en formación”, fue el mensaje que recibió Melissa Paredes y ella respondió: “Es lo más saludable del mundo. Búscalo en todas partes! Te mando un abrazote”.

Este mensaje generó polémica en las redes sociales donde usuarios salieron en defensa a la forma en que Melissa Paredes cría a su pequeña como el siguiente. “cada madre sabe como forma a sus hijos , mientras no afecte a la sociedad que camine sin zapatos y si no quiere peinarse que no se peine , por què tendrìa que peinarse ? para darle gusto a las demás . Miita camina sin zapatos y anda despeinada te ves linda así”.

